Frank Rainer, die gute Seele des Veranstaltungsmanagements

Weihnachtsmärkte, Straßen- und Gemeindefeste, Martinsumzüge, der Rosenmontagszug, das große Ruhr-Reggae-Festival sowie kirchliche Prozessionen: 357 kleine und große Veranstaltungen im Freien hat die Stadt Mülheim im Jahr 2019 genehmigt. Frank Rainer kennt sie alle: Als Veranstaltungskoordinator der Stadtverwaltung hilft er bei der Antragstellung, berät die oft ehrenamtlich tätigen Organisatoren und macht vieles möglich.

Sicherheitswichtige Aspekte von Mülheimer Festen und Feiern im Freien

Es geht vorrangig um die sicherheitsrelevanten Aspekte von Mülheimer Festen und Feiern im Freien, die Frank Rainer (59) zusammen mit seinem Kollegen Jürgen Jürgens im Blick hat. Daher ist das Veranstaltungsmanagement auch beim Ordnungsamt angesiedelt. Bevor eine Veranstaltung genehmigt wird, muss vieles geklärt sein: Wie sind die Fluchtwege, wie viele Menschen sind in Spitzenzeiten zu erwarten, gibt es eine (abnahmepflichtige) Bühne? Wo hat die Berufsfeuerwehr im Notfall eine „Bergungs- und Aufstellfläche“ für ihre Fahrzeuge? „Die Mülheimer Veranstalter“, betont Frank Rainer, „sind alle sehr verantwortungsbewusst.“

Das sei im Übrigen auch schon vor der Love-Parade-Katastrophe im Sommer 2010 so gewesen, sagt er, aber jetzt werde eben alles dokumentiert. In Mülheim habe es, zum Beispiel, keine Probleme bei den Sankt-Martinsumzügen wegen fehlender Ordner gegeben, sagt Frank Rainer: „Die Ehrenamtlichen haben sich so ins Zeug geleget, dass die Sicherheitsaspekte immer zur vollsten Zufriedenheit erfüllt wurden.“ Den Mülheimer Veranstaltern zollt Frank Rainer grundsätzlich großen Respekt: „Die kommen frühzeitig, wenn sie etwas geklärt haben wollen.“ Nur einmal in seiner Dienstzeit hat er eine Veranstaltung nicht wie gewünscht genehmigen können: „Die Leute kamen zwei Tage vor der geplanten Veranstaltung, es war eine spontane Idee. Aber leider zu kurzfristig“, bedauert Rainer, der hilft, wo er kann.

Frank Rainer an seinem Schreibtisch im Ordnungsamt. 357 Veranstaltungen im Freien wurden 2019 genehmigt. Foto: Martin Möller / FFS

Auf Frank Rainers Schreibtisch laufen alle Fäden zusammen

Das Veranstaltungsmanagement als zentraler Anlaufpunkt in der Kommune wurde Ende 2010 eingerichtet. Seither laufen auf Rainers Schreibtisch im historischen Rathaus alle Fäden zusammen: Feuerwehr, Polizei, Umweltamt, Bauaufsicht - sie alle schauen auf den Antrag eines Veranstalters, der ein Profi sein kann, oder eben eine kleine Kirchengemeinde. Die bräuchte zum Beispiel, wenn sie keinen Caterer beauftragt, sondern Bier und Wein selbst ausschenken will, eine zeitlich begrenzte Genehmigung dafür. Am Ende geht es darum, einen Gesamtgenehmigungsbescheid für die Veranstaltung zu bekommen. „Zuvor gab es vier Bescheide, dazu vier Rechtsmittelbelehrungen“, erklärt Rainer, „Jede Abteilung hat zuvor für sich gearbeitet. Jetzt bekommt ein Veranstalter alles aus einer Hand.“

Ein Serviceangebot, kostenfrei für Veranstalter in Mülheim

Mülheim Feuerwerke und Evakuierungspläne Frank Rainer genehmigt die privaten Feuerwerke in Mülheim, wobei geprüft wird, ob auch alle Sicherheitsbestimmungen gewährleistet sind. 54 Feuerwerke waren das im vergangenen Jahr. Auch Lagerprüfungen nach dem Sprengstoffgesetz führt Rainer durch. Das gelte für kleine Mengen im nicht-gewerblichen Bereich: Sportschützen und Jäger, die ihre Patronen selbst laden, benötigen Sprengstoff dafür, den sie sicher lagern müssen. 21 Lagerprüfungen waren es in 2019. Auch die Evakuierungspläne bei Bombenentschärfungen entstehen an Rainers PC.

Die Dienstleistung von Frank Rainer ist ein Serviceangebot, kostenfrei für Veranstalter, nicht in der Gebühr der Fachabteilungen enthalten. Rainer gibt Tipps – wo parken die Leute, wie richtet man Lautsprecherboxen so aus, dass die Nachbarn sich nicht gestört fühlen. Er berät bei offenen Fragen, auch vor Ort, gerade war er bei der Gesamtschule Saarn, die bald ihr 50-Jähriges feiern will. Er macht die Platzkonzepte, etwa bei Veranstaltungen auf dem Rathausmarkt, erstellt dafür maßstabsgerechte Pläne.

Frank Rainer, der zuvor 16 Jahre im Mülheimer Ausländeramt tätig war, ist ein „Quereinsteiger“ in der Verwaltung. Der gelernte Elektriker arbeitete 13 Jahre lang als Berufssoldat, bevor er die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung besuchte. „Man muss Spaß an der Sache haben, kommunikativ sein, soziale und Lösungs-Kompetenzen haben“, beschreibt er seine Arbeit. „Ich bin der Dienstleister. Meine Aufgabe ist, zu helfen.“