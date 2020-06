Feuerwehr: Gasgeruch schreckte Mülheimer Anwohner auf

Mülheim Die Mülheimer Feuerwehr rückte zu zwei Einsätzen aus: Gasgeruch in der Innenstadt, brennende Gasflasche auf Campingplatz in Mintard.

Zu zwei Einsätzen musste die Mülheimer Feuerwehr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 25. Juni, ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt mussten Anwohner ihre Wohnungen wegen eines vermeintlichen Gas-Lecks verlassen, auf einem Campingplatz an der Mintarder Straße war eine Gasflasche in Brand geraten.

Gegen 2 Uhr meldeten Anwohner im Bereich der Viktoriastraße, Ecke Leineweberstraße in der Innenstadt einen

vermeintlichen Gasgeruch über den Notruf 112. Die Kräfte der Feuerwehr brachten die Anwohner in Sicherheit und stellten den Gashaupthahn des Hauses ab. Vor Ort konnten sie zwar einen leichten Gasgeruch im Straßen- und Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses feststellen. Umfangreiche Messungen ergaben jedoch, dass keine Leckage vorlag, so dass die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen kehren konnten.

Die Gasflasche in einem Vorzeit brannte

Noch während des laufenden Einsatzes, wurde der Leitstelle ein brennendes Zelt auf einem Campingplatz an der Mintarder Straße gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr stellte bei Eintreffen fest, dass eine Gasflasche in einem Vorzelt brannte. Des Weiteren drohte das Feuer auf einen Wohnwagen überzugreifen. Die Helfer konnten das Feuer löschen und ein Ausbreiten verhindern. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen kamen bei beiden Einsätzen nicht zu schaden. Die Berufsfeuerwehr Mülheim war mit insgesamt 25 Einsatzkräften etwa 90 Minuten im Einsatz.