Facebook-Post der SPD

Auf der Facebook-Seite der SPD Mülheim an der Ruhr ist der Post zur Unterstützung der Floristin am Mittwochabend erschienen. Bislang haben sich schon einige Menschen beteiligt, die Initiatoren hoffen aber auch noch weitere Posts und Botschaften.

Bereits am Samstag, kurz nach der Gedenkveranstaltung in Dümpten, kursierte ein Foto der „Verschissmuss“-Beschriftung in den sozialen Netzwerken. Der damit verbundene Post verbreitete sich rasend schnell und brachte den Vorfall bundesweit in die Medien.