Essen auf Herd vergessen: Feuerwehr Mülheim verhindert Brand

Mülheim Weil der Rauchmelder im Wohnhaus anschlug, alarmierten Nachbarn an der Nordstraße die Feuerwehr. Retter verschafften sich Zutritt über Fenster.

Einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Nordstraße in Dümpten konnte die Mülheimer Feuerwehr am Dienstagabend rechtzeitig verhindern. Die Helfer retteten zudem eine Person, die sich hilflos in der Wohnung befand und das Essen auf dem Herd vergessen hatte.

Um 19 Uhr meldeten Nachbarn der Berufsfeuerwehr, dass ein Rauchmelder im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses auf der Nordstraße Alarm schlägt. Daraufhin wurde von der Feuer- und Rettungswache Heißen ein Löschzug und von der Hauptfeuerwache der Führungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert.

Feuerwehr verschaffte sich Zutritt durch ein angetipptes Fenster

Die Feuerwehr konnte sich zügig über die Drehleiter durch ein angekipptes Fenster im Dachgeschoss gewaltlos Zutritt zur Wohnung verschaffen. In der Wohnung befand sich laut Feuerwehr "eine hilflose Person, welche Essen auf dem Herd vergessen hatte". Die Person wurde umgehend vom Rettungsdienst versorgt und in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht.

Anschließend wurde die leicht verqualmte Wohnung quergelüftet. Dem Rauchmelder und aufmerksamen Nachbarn sei es zu Verdanken, dass Schlimmeres verhindert werden konnte, so die Feuerwehr.