Einfamilienhaus und Einzelhaus

Als Einfamilienhaus, Einfamilienwohnhaus oder Familienhaus wird ein Gebäude bezeichnet, das als Wohnhaus für eine Familie dient und eine Wohneinheit enthält. Die Größe der Familie oder Gruppe ist nicht festgelegt.

Einfamilienhäuser stehen in der Regel im Eigentum des Nutzers, sind dann auch als Eigenheim bekannt. Seltener werden Einfamilienhäuser vom Eigentümer an andere Nutzer vermietet. Der Begriff Einfamilienhaus wird der sozialen Realität nicht mehr gerecht, in Ein‚familien‘häusern leben leben heute beispielsweise auch Wohngemeinschaften oder Paare. Der Gegensatz ist das Mehrfamilienwohnhaus.

Als Einzelhaus bezeichnet das deutsche Baurecht ein frei stehendes Haus auf einem einzelnen Grundstück. Es kann bis 50 Meter lang sein. In solchen Einzelhäusern kann nur eine Familie wohnen – purer Luxus. Es kann auch aus mehreren Wohnungen bestehen.