Ein junger Räuber konnte dank eines mutigen Zeugen in Mülheim festgenommen werden.

Kriminalität Ein mutiger Zeuge verhindert in Mülheim Handtaschenraub

Mülheim. Ein Seniorenpaar wurde in Mülheim von einem Jugendlichen (17) bedroht. Ein junger Mann (29) verhinderte den Raub und sorgte für die Festnahme.

Ein mutiger Zeuge hat am Sonntagabend auf der Straße Hagdorn in der Altstadt einem älteren Ehepaar geholfen und einen Raub verhindert, lobt die Polizei. Der Täter konnte dank des Helfers festgenommen werden.

Eine Seniorin (83) ging gegen 20.45 Uhr mit ihrem Mann (81) über den Hagdorn, als sie zwischen der Oberstraße und der Weißenburger Straße von einem jungen Mann (17) bedroht wurde. Der 17-Jährige hielt ein Messer in der Hand und verlangte die Handtasche. Als der Ehemann die Tasche übergeben hatte, mischte sich ein 29-jähriger Zeuge ein. Der junge Mann gab die Tasche zurück und floh über die Oberstraße in Richtung Kaiserstraße, der 29-Jährige nahm die Verfolgung auf. Gleichzeitig rief der die Polizei und gab die Position des Flüchtenden durch. In der Oberstraße konnte der Räuber von Polizisten gestellt werden. Bei der Festnahme leistete er Widerstand, ein Polizist wurde dabei verletzt. Der junge Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt.