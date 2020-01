Die Universiaden - Weltspiele der Studierenden - finden seit 1959 jeweils in den ungeraden Jahren statt, im Winter und im Sommer. Veranstaltet werden sie vom internationalen Hochschulsportverband FISU (Fédération Internationale du Sport Universitaire).

Feste Sportarten bei den Sommerspielen sind: Badminton, Basketball, Bogenschießen, Fechten, Turnen, Judo, Leichtathletik, Rhythmische Sportgymnastik, Schwimmen, Taekwondo, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Wasserball und Wasser-/Turmspringen. Drei weitere Sportarten können gewählt werden.

Vielen ist die Sommer-Universiade 1989 in Duisburg noch in guter Erinnerung, die erste und bislang einzige in Deutschland. Duisburg ist damals kurzfristig für Sao Paulo eingesprungen und hatte nur 153 Tage Zeit zur Vorbereitung.

Zuletzt fand im Juli 2019 die 30. Sommer-Universiade im italienischen Neapel statt. Im Sommer 2021 steigt das studentische Spitzensportfest in der chinesischen 14-Millionen-Stadt Chengdu.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg sprang 1989 kurzfristig ein