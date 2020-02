Drohungen gegen zwei Mülheimer Schulen – Polizei vor Ort

Mülheim. Gegen das Gymnasium Heißen und die Luisenschule in Mülheim sind Droh-Mails verschickt worden. Die Polizei sieht keine ernsthafte Bedrohung.

In Mülheim sind am Dienstagmorgen am Gymnasium Heißen und an der Luisenschule Drohmails eingegangen. Auch weitere Schulen in Essen sind betroffen. In den Schreiben fordern Unbekannte Geld.

Die Polizei hat sofort die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Sachstand sei jedoch von keiner ernsthaften Bedrohung auszugehen. Die Einsatzleitstelle in Essen schickte Beamte zu den betroffenen Schulen, um dort mit den Schulleitungen die weiteren Maßnahmen abzusprechen.

Mehrere Drohungen gegen das Schulzentrum in Mülheim-Saarn

Die Polizei kommuniziert die Zahl der betroffenen Schulen nicht, Stadtsprecher Volker Wiebels bestätigt allerdings, dass es sich um die Luisenschule und das Gymnasium Heißen handelt. Die Schulen haben die Situation nun zur Feuerschutzübung deklariert und die Schüler aus den Gebäuden geholt. „Es besteht keine Gefahr für Schüler und Lehrer“, sagt Polizeisprecher Peter Elke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den noch unbekannten Tätern aufgenommen. In den vergangenen Monaten war das Schulzentrum Saarn mehrfach bedroht worden. Ob die Fälle im Zusammenhang stehen, kann die Polizei noch nicht sagen.