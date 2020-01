Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diskussionsrunde und Besichtigung

Das Team des Seniorenstiftes St. Christophorus lädt ein zu einem Abend der offenen Tür am Mittwoch, 8. Januar 2020, in das neue Haus an der Kirchstraße 91, in Broich. Von 18.30 bis 20 Uhr können alle Interessierte und Nachbarn das neue Haus und seine Räume besichtigen.

Vorher, von 17 bis 18.30 Uhr, lädt der SPD-Ortsverein Broich zur Fachdiskussion „Pflege heute“ ein. Besucher können dabei mit Dirk Heidenblut, SPD-Bundestagsmitglied im Ausschuss für Gesundheit, über Themen aus der Pflege sprechen. Er referiert kurz über Auszubildende in der Altenpflege.

Nils Behler, Referent der Geschäftsführung Contilia, spricht über generalistische Ausbildung für die Altenpflege, neue Qualitätsprüfung und Entbürokratisierung. Martin Behmenburg, Pflegedienstleiter, beleuchtet die ambulante Versorgung. Jennifer Lützenburg, Einrichtungsleiterin bei Contilia, erläutert die Heimplatzfinanzierung. Moderation: Susanne Dodd, SPD-Ortsverein Broich und Pflegefachkraft, sowie Rodion Bakum, Vorsitzender der Mülheimer SPD und Arzt.

Wegen des begrenzten Platzangebotes ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich unter: 0208/305990