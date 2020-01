Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die nächsten Projekte

AnDer hat häufiger an ungewöhnlichen Orten ausgestellt - wie etwa in der Alten Dreherei, auf dem Parkdeck vom Kaufhof, in einem U-Bahnhof oder in der verlassenen englischen Kaserne.

Im kommenden Mai feiert die Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen. Eine besondere Aktion auf der Schloßstraße ist in Planung.

Es wird auch eine Ausstellung in Dortmund, in der BIG-Gallery, geben. Angedacht ist zudem eine Open-Air-Schau in einem (privaten) Park in Mülheim.