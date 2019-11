Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dezernent: OGS-Betreuung in Klassenräumen muss möglich werden

Um den Ausbau der OGS-Betreuung bis 2025 stemmen zu können, will Dezernent Marc Buchholz möglichst nicht viel Geld für Neubauten in die Hand nehmen müssen. Er plädiert dafür, das OGS-Angebot nachmittags vermehrt in Klassenräumen möglich zu machen. „Es ist widersinnig, neben einer Schule ein OGS-Gebäude zu errichten“, sagt er. Lösungen will Buchholz mit Schulleitungen und OGS-Trägern besprechen.

Buchholz machte deutlich, dass dies heute vielfach nicht möglich sei, weil Materialien der Schulklassen nicht sicher in den Klassenräumen zu verstauen seien. Der Dezernent forderte die Politik auf, Geld zur Verfügung zu stellen, um die Voraussetzungen für eine anderweitige Nutzung der Klassenräume an Nachmittagen zu schaffen.