Dezernent: Anwohner bleibt der Klageweg

Weil der Bauantrag für den Oesterwindweg nach geltendem Recht bereits gestellt ist, würde ein neu geschaffenes Baurecht womöglich Schadenersatzpflichten der Stadt begründen. Ohnehin sei wegen der Bebauung in der Umgebung rechtssicher kaum mehr etwas an zusätzlichen Beschränkungen einzuarbeiten, warnte die Verwaltung vor diesem Schritt.

Am Ende bleibe Anwohnern wohl nur die Möglichkeit einer Klage. Die Stadt, so Vermeulen, müsse sich bei der Bearbeitung des Bauantrags „an „Recht und Gesetz halten“ – und das sei an dieser Stelle eindeutig. Man befinde sich in einem „Dilemma“, stellte Planungsamtsleiter Blasch fest: „Wenn man mehr hätte steuern wollen, hätte man 1996 im Bebauungsplan viel mehr festsetzen müssen.“