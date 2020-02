Alfred Beyer hat den VBGS vor 30 Jahren gegründet. Er, der selbst mit 29 Jahren ein Bein durch Knochenkrebs verloren hat, war Mitglied im Versehrtensportverein. Doch die Kriegsversehrten konnten nicht viel anfangen mit Behinderten. „Sie hatten ihre Probleme mit ihnen, vor allem mit den psychisch Behinderten.“ Also wurde der heute 77-Jährige selbst aktiv.

Mit 40 gestartet, hat der Verein heute rund 140 Mitglieder. Viermal die Woche, von montags bis donnerstags, bietet er Turnen oder Schwimmen an. Der VBGS setzt sich für Menschen mit Behinderung ein und veranstaltet einmal im Jahr die Tanzveranstaltung „Grenzenlos“ in der Stadthalle, das nächste Mal am Freitag, 21. Februar, um 18.30 Uhr. Alle Tickets sind schon ausverkauft – über 400.