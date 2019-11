Feuerwehr Der Rettungsdienst hatte in Mülheim am Sonntag 45 Einsätze

Mülheim. Sonntag hatte der Rettungsdienst der Mülheimer Feuerwehr 45 Einsätze. Nachmittags waren alle Wagen unterwegs, so dass Einsatzfahrzeuge aushalfen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Rettungsdienst hatte in Mülheim am Sonntag 45 Einsätze

Der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Mülheim hatte am Sonntag viele Einsätze: Bis zum frühen Abend kam es insgesamt zu 45 Einsätzen. Zudem wurde die Unterstützung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Aktienstraße nötig. Dort vermutete eine Familie eine hilflose Angehörige in der Wohnung. Gegen Mittag öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür. Die Bewohnerin war gestürzt und konnte sich selbst nicht mehr helfen. Sie kam in ein Krankenhaus. Am Nachmittag gegen 15.30 Uhr konnte in einem Haus an der Kölner Straße in Saarn eine Patientin nicht durch das enge Treppenhaus gebracht werden. Sie musste mit einer Drehleiter aus ihrer Wohnung im ersten Stock geholt werden. Die Kölner Straße wurde dazu für rund 30 Minuten voll gesperrt.

Drei zeitgleiche Einsätze auf der Saarner Straße

Gegen 16 Uhr kam es am Sonntag zu drei gleichzeitigen Einsätzen des Rettungsdienstes auf der Saarner Straße. Neben einem medizinischen Notfall in einem Linienbus erlitt eine weitere Person eine Kreislaufschwäche, außerdem war jemand auf der Straße gestürzt. Da alle Rettungswagen zu dieser Zeit im Einsatz waren, wurden weitere Einsatzfahrzeuge der Feuerwache Broich zur medizinischen Erstversorgung geschickt. Alle Feuerwehrleute sind ausgebildete Notfallsanitäter und in jedem Einsatzfahrzeug befindet sich medizinisches Equipment für die Erstversorgung verletzter Personen, sagte Feuerwehrsprecher Thorsten Drewes auf Anfrage. Alle Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.