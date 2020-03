Das Mülheimer Hallenbad Süd ist nur eingeschränkt geöffnet

Mülheim. Wegen Zwischenprüfungen der Bezirksregierung im Mülheimer Hallenbad Süd kann das Bad nur eingeschränkt von der Öffentlichkeit genutzt werden.

Das Hallenbad Süd kann in der kommenden Woche nur eingeschränkt von der Öffentlichkeit genutzt werden. Die Bezirksregierung Düsseldorf führt von Montag 9. März, bis Freitag, 13. März, Zwischenprüfungen für Auszubildende durch, die Fachangestellten für Bäderbetriebe werden wollen.

Das Hallenbad Süd steht daher am Montag, 9. März, und am Mittwoch, 11. März, nur in der Zeit von 6 bis 8.30 Uhr zur Verfügung. Am Freitag, 13. März, kann zu den regulären Öffnungszeiten in der Zeit von 14 bis 19 Uhr geschwommen werden. Das Friedrich-Wennmann-Bad ist in der kommenden Woche wie gewohnt für die Schwimmer geöffnet. Info: www.muelheim-ruhr.de.