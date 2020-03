Mülheim. Die Termine des Wochenendes ballen sich am Freitag in Mülheim. Es gibt Musik, Literatur, Theater, Film. Samstag und Sonntag bleibt’s eher ruhig.

Relativ ruhig geht es am kommenden Wochenende in Mülheim zu, vor allem am Samstag und Sonntag. Einige kulturelle Highlights finden sich dennoch im Terminkalender. Hier sind sie:

FREITAG

Klassiker von Armstrong

Die South West Oldtime All Stars haben sich der Klassiker von Louis Armstrong wie etwa „West End Blues“ oder „King of the Zulus“ angenommen und hauchen ihnen neues Leben ein. Im Mülheimer Jazz-Club treten sie ab 20.30 Uhr zusammen mit dem weltbekannten Drummer Trevor Richards auf. Er war Meisterschüler von Zutty Singleton, der wiederum bei Louis Armstrongs „Hot Seven“ mitspielte. Eintritt: 14/7/2 Euro. Kalkstraße 23

Literarisches von neun Autoren

Kostproben verschiedener Literaturstile gibt es ab 19 Uhr im Hotel Handelshof. Bei der 66. Mülheimer Lesebühne sorgen neun Autoren für gute Unterhaltung. Zwischendurch gibt es Gitarrenmusik und Vorführungen eines Straßen- und Loopkünstlers. Der Einritt ist frei. Friedrichstraße 15-19

Theater geballt am Raffelberg

Das Theater an der Ruhr zeigt an diesem Wochenende geballt die aktuellste Produktion. „Unterwerfung/Gegen den Strich“ in der Regie von Philipp Preuss bezieht sich auf Romane von Michel Houellebecq und Joris-Karl Huysmans. Es geht um zwei Männer, die ihren Hunger nach Sinn durch dekadentes Leben oder Anpassung zu stillen versuchen. Das Stück ist Freitag und Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr zu sehen. Eintritt: 23,50/erm. 9 Euro. Akazienallee 61

Die South West Oldtime All Stars kommen am Freitag in den Mülheimer Jazz-Club. Foto: Jazz-Club

Chortheater über „die Lieben“

„Und/unsere Lieben“ lautet der Titel eines Chortheater mit Micha Zier und Sarah Mehlfeld, das ab 20 Uhr im Ringlokschuppen zu sehen ist. Was ein funktionierendes Miteinander von Menschen ausmacht und wie zerbrechlich diese Strukturen sind, haben seit Oktober 2019 elf Menschen aus Mülheim und Umgebung erforscht. Gemeinsam bringen sie als Sprechchor entstandene Texte rund um das Thema „Zusammen sein“ auf die Bühne. (auch Sonntag um 18 Uhr) Eintritt: 5 Euro. Am Schloß Broich 38

Brechts Dreigroschenfilm

Ein spannender Filmabend findet ab 19.30 Uhr im Theaterstudio der Volxbühne statt. Gezeigt wird die Verfilmung „Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm“ in der Regie von Joachim A. Lang. Der Eintritt ist frei. Adolfstraße 89a

SAMSTAG

Trödelmarkt in der Dreherei

Es darf wieder gestöbert werden in der Alten Dreherei. Dort findet wie immer am 1. Samstag im Monat ein Trödelmarkt statt. Los geht’s um 9, Schluss ist um 16 Uhr. Am Schloß Broich 50

„Pott Orientale“ ausverkauft

Die große orientalische Tanzshow, die heute im Ringlokschuppen stattfindet, ist leider ausverkauft.

SONNTAG

Pippi treibt es kunterbunt

Die freche und liebenswerte Göre soll wieder die Kinder zum Staunen und Lachen bringen: „Pippi Langstrumpf“ ist um 15.30 Uhr beim Wodo Puppenspiel im Ringlokschuppen zu sehen. Eintritt: 5 Euro. Am Schloß Broich 38

Duo Piatschello erst im Mai

Das Konzert mit dem Duo Piatschello, das in der Begegnungsstätte Kloster Saarn stattfinden sollte, wird verschoben. Nachholtermin: 8. Mai, 19.30 Uhr. Klosterstraße 53