Dackel erwerben gute Manieren beim Teckelklub in Mülheim

Mülheim. Der in Selbeck angesiedelte Duisburger Teckelklub feiert in diesem Jahr 90. Geburtstag. Im Verein tut man „alles für den Dackel“.

„Alles für den Dackel, alles für den Klub, unser Leben für den Hund“ – Hausmeister Krause-Scherze wie diesen muss sich Ingo Manthey andauernd anhören. Doch das stört ihn nicht, er ist gerne der zweite Vorsitzende des Duisburger Teckelklubs, „sonst wäre ich nicht jeden Samstag hier“, sagt er lächelnd.

Der Verein feiert dieses Jahr bereits sein 90-jähriges Bestehen. Er ist damit eine der ältesten Gruppen des Deutschen Teckelklub-Vereins und besteht momentan aus 65 Mitgliedern. Am 9. August findet die 90-Jahrfeier statt, der Verein erwartet viele zweibeinige Besucher und Hunde. „Das wird eine große Fete werden“, freut sich Manthey.

Volker Schauenberg, Vorsitzender des Duisburger Teckelklubs, und sein zweijähriger Rauhaardackel Paige mögen sich gerne. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Gelände liegt direkt am Wald

Das Übungsgelände des Duisburger Vereins befindet sich in Mülheim-Selbeck. 1930 wurde der Teckelklub in Duisburg-Meiderich gegründet, musste aber aufgrund der Bauarbeiten am Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg eine neue Heimat finden. Seit 56 Jahren liegt das neue Gelände an der Wedauer Straße. Volker Schauenberg erfreut sich an der Lage, denn „wir sind hier ganz in der Nähe vom Wald“. Seit zwei Jahren ist er erster Vorsitzender des Teckelklubs, nachdem er bereits 13 als zweiter Vorsitzender ehrenamtlich tätig war.

Jeden Samstag um 14.30 Uhr treffen sich seit vielen Jahren Dackelfreunde und ihre Hunde aus dem ganzen Ruhrgebiet in Selbeck. Die Vierbeiner toben auf der großen Wiese umher und klettern über die Hindernisse, darunter auch Paige und Jill, die zwei Hündinnen von Schauenberg. Währenddessen unterhalten sich die Herrchen angeregt, beobachten ihre Lieblinge und bringen ihnen Tricks bei.

Begleithundelehrgang gestartet

Beim Begleithundelehrgang können die Dackel ein Zertifikat erwerben. Am letzten Samstag war das Bellen der Dackel besonders aufgeregt, Grund war das erste Treffen vom diesjährigen Begleithundelehrgang. 17 Herrchen wollen ihrem Hund ein gehorsames und soziales Verhalten beibringen und ihn zu einem Familien- und Begleithund machen.

Die größtenteils noch jungen Dackel lernen, ohne Leine „bei Fuß“ zu gehen, Verhalten im Straßenverkehr und in Menschengruppen, Freude am Wasser und noch vieles mehr. Die erste Lektion am Samstag: „Man musst schnell gehen, denn wenn man zu langsam ist, hat der Hund immer was zu schnuppern“. Die Ausbildung endet im Mai mit einer Prüfung, bei welcher der Begleithundepass erworben werden kann. Mit einem solchen Zertifikat bekommt man beispielsweise Rabatte bei Hundehaftpflichtversicherungen. Einer von vielen Vorteilen ausgebildeter Hunde: Sie bleiben beim Ausflug in ein Restaurant beinahe unbemerkt.

Der erst sieben Monate alte Kurzhaar-Zwergdackel Rupf wird während der Begleithundeausbildung auf dem Vereinsgelände in seinem Sitz korrigiert. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Dackel sind gar „keine Rasse für sich“

Dass der Verein nur für Dackel ist, hat einen einfachen Grund: „Das passt einfach nicht so, wenn man einen Schäferhund daneben stellt. Dann legt er sich hin und der Dackel ist platt“, grinst Manthey mit einem Augenzwinkern. Dass der Dackel aber eine „Rasse für sich“ sei, sei ein Irrglaube, wissen er und die Hundeausbilder des Vereins. „Die Dackel müssen natürlich erzogen werden, aber dann kann man mit ihnen viel Freude haben“.

Immer wieder werden im Verein gemeinsame Aktivitäten angeboten, wie Ausflüge oder Grillfeste. Dabei können die Dackel dann mit ihren erworbenen Manieren glänzen, wie etwa vor ein paar Jahren bei einem Ausflug nach Königswinter. „Mit 25 Hunden waren wir gemeinsam in einem Restaurant – und die Dackel waren so brav, dass der Restaurantbesitzer uns nachher fragte: „Hattet ihr überhaupt Hunde dabei?““, erinnern sich Schauenberg und Manthey lachend.