Corona: Mülheimerin entwirft ein T-Shirt gegen die Krise

Mülheim "Mensch ärgere dich nicht - gemeinsam gegen Corona" steht auf dem T-Shirt, das die Mülheimerin Katja Aster entwickelte. Man kann es jetzt kaufen.

Die Hobbydesignerin Katja Aster hat ein witziges Motiv gegen den trüben Corona-Alltag entwickelt und es auf ein T-Shirt drucken lassen: "Mensch ärgere dich nicht - gemeinsam gegen Corona"

Die Idee zum Motiv kam der Krankenschwester, die seit 2004 in Mülheim lebt und arbeitet, über Nacht. Am nächsten Tag zeichnete sie es auf und zeigte es einer Bekannten. Diese gab Katja Aster den Tipp, sich mit dem 4330-Mülheim-Gründer Jörn Gedig in Verbindung zu setzen, um vielleicht das T-Shirt in den Verkauf zu bringen. Sie schrieb Gedig eine Mail, und schon nach zwei Tagen wurde eine Druckvorlage erstellt.

Gemeinnütziges Potenzial in dem Mülheimer T-Shirt

Jörn Gedig und Katja Aster waren sich einig, dass in dem T-Shirt gemeinnütziges Potenzial steckt. Das Shirt wurde ins allgemeine Warenangebot von 4330 Mülheim aufgenommen und ist nun käuflich erhältlich.

Zehn Euro vom Verkaufspreis von 17,90 Euro kommen der Mülheimer Initiative „4330 hilft“ zugute, welche wiederum ein ausgewähltes Mülheimer Familienprojekt fördert.

„Jörn Gedig und ich hoffen, dass wir viele Mülheimer finden, die dieses Projekt unterstützen,“ so Katja Aster. „Für mich ist dieses Projekt auch eine Chance zu zeigen, wie wir in dieser Zeit zusammenhalten.“ Das T-Shirt kann online im Webshop www.4330mh.de bestellt werden.