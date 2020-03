Die Sparkasse Mülheim schließt am Dienstag, 24. März, vier ihrer neun Filialen. Darunter ist auch die Hauptstelle in der Innenstadt.

„Fast alle Sparkassen in der Region haben bereits Filialen geschlossen“, sagt Sparkassensprecher Frank Hötzel, „wir ziehen nun nach“. Bislang habe es glücklicherweise noch keinen mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter gegeben. Durch die Schließungen könnten aber Mitarbeiterkapazitäten umgeplant werden.

„Die offene Baustruktur der Hauptstellenkundenhalle und die Größe des Raums bedingen besondere Ansteckungsgefahren“, sagt Sparkassen-Vorstandsmitglied Frank Werner. „Dort begegnen sich zu viele Menschen“. Dazu komme, dass in den drei kleineren Filialen der empfohlene Kontaktabstand von zwei Metern kaum zu realisieren ist.

Nur noch wenige Kunden in Mülheimer Sparkassen-Filialen

Geschlossen werden folgende Filialen:

Winkhausen

Heimaterde

Holthausen

Innenstadt

Weiter geöffnet bleiben die Filialen in Saarn, Speldorf, Styrum, Dümpten und Heißen. Auch die 44 Geldautomaten bleiben aktiv. Alle Mitarbeiter in den geschlossenen Filialen bleiben vor Ort. „Wir haben sehr viele telefonische Anfragen und man kann vieles am Telefon klären“, sagt Hötzel. Zuletzt seien nicht mehr viele Kunden in die Filialen gekommen, das Präsenzgeschäft sei extrem zurückgegangen. Kunden können sich an die zentrale Rufnummer 3005-0 wenden.

Sparkassen-Mitarbeiter unterstützen bei Weitergabe von öffentlichen Mitteln

Kurzarbeit oder Zwangsurlaub sei für die Sparkassen-Mitarbeiter bislang nicht geplant. Denn nicht nur bei den Privatkunden gibt es einiges zu tun: „Die Mitarbeiter unterstützen bei der Weitergabe von öffentlichen Mitteln“, sagt Hötzel, „damit wir unseren Firmenkunden schnell helfen können“.

Falls es zu einer Corona-Infektion unter Sparkassen-Mitarbeitern kommen sollte und eine der noch geöffneten Filialen geschlossen werden müsste, könne gegebenenfalls eine andere wieder öffnen.