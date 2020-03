Corona: Mülheim sagt Kulturveranstaltungen kurzfristig ab

Der beliebte Comedian Bernd Stelter tritt am heutigen Mittwoch nicht in der Mülheimer Stadthalle auf. Der Termin in Mülheim wurde ganz kurzfristig abgesagt.

Mülheim. Bernd Stelter tritt nicht in Mülheim auf: Die Stadt sagt diverse Kulturveranstaltungen wegen der Corona-Infektionen in NRW kurzfristig ab.

Aufgrund der aktuellen Situation mit zahlreichen Corona-Infektionen in NRW werden in Mülheim etliche Veranstaltungen kurzfristig abgesagt. Die Auftritte von Bernd Stelter am heutigen Mittwoch und Ralf Schmitz (Freitag) in der Stadthalle fallen aus. Bernd Stelter kommt nun am 2. September nach Mülheim.

Der Ringlokschuppen hat nach kurzfristiger Prüfung durch das Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag weitere Veranstaltungen in den nächsten Tagen abgesagt: Die integrative Disco Grenzenlos (Freitag), den Auftritt der Cooperativa Maura Morales: Cherchez La Femme (Freitag und Samstag) fallen aus. Auch das Satire-Programm von Christoph Sieber, „Mensch bleiben“, fällt am Samstag aus, der Ersatztermin ist am 17. April 2021.

Karten in Mülheim behalten ihre Gültigkeit

Das Team vom Ringlokschuppen bemüht sich um Ersatztermine. Die Karten behalten demnach ihre Gültigkeit, können laut Ringlokschuppen aber auch in den Vorverkaufsstellen oder beim Online-Anbieter umgetauscht werden.

Auch Veranstaltungen mit unter 1000 Besuchern, die einer besonderen Risikoeinschätzung unterliegen, wurden abgesagt. Das Konzert der Musikschule „Concerto da camera“ am Sonntag in der Stadthalle findet daher nicht statt, so die Stadtverwaltung.

Theater an der Ruhr spielt alle Aufführungen

Das Theater an der Ruhr teilte am Mittwochabend auf Nachfrage mit, dass es seinen Spielplan einhalten wird und alle Aufführungen stattfinden.

Mehr Info unter: stadthalle-muelheim.de; muelheim-tourismus.de; https://www.ringlokschuppen.ruhr