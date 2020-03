Am 17. März ist Anja Kleinebrahn, die in Berlin lebt, in ihrer Heimatstadt Mülheim angekommen. Ihr Plan sah so aus: Oma und Opa besuchen, Freundinnen von früher treffen. „Das hatte sich dann schnell erledigt.“ Corona verbietet es. Jetzt macht sich die studierte Katastrophenmanagerin an zentraler Stelle nützlich.

Wenn man in diesen Tagen mit Anja Kleinebrahn telefoniert, kann es passieren, dass im Hintergrund Sirenen ertönen und Lautsprecherstimmen. Die 31-Jährige ist jetzt fast täglich in der Hauptfeuerwache in Broich beschäftigt, wo die Stadt ihr Corona-Krisenzentrum eingerichtet hat. Sie gehört dort einer Arbeitsgruppe an: Gemeinsam mit drei Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr widmet sie sich „kritischen Infrastrukturen“.

Risikoprävention und Katastrophenmanagement in Wien studiert

Dazu gehören, wie die Fachfrau erläutert, alle Versorgungssysteme, die wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens sind, etwa Wasser, Energie, Ernährung und das Gesundheitswesen. Anja Kleinebrahn befasst sich schon lange professionell mit solchen Fragen: Zuletzt hat sie an der Universität Wien „Risikoprävention und Katastrophenmanagement“ studiert, ein berufsbegleitender Lehrgang, der über vier Semester läuft.

Aufgewachsen ist die junge Frau in Mülheim, hat an der Gustav-Heinemann-Schule Abitur gemacht, anschließend Politik und Geografie studiert. Vor sechs Jahren ist sie nach Berlin gezogen, war dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes und der Berliner Feuerwehr angestellt.

Freie Wochen für einen Besuch bei den Großeltern nutzen

Mittlerweile hat sie einen neuen Job gefunden, in der Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin. Planmäßig soll es dort am 1. April losgehen. Die freien Wochen vorher wollte Anja Kleinebrahn für ihren Besuch in Mülheim nutzen. Als sie eintraf, waren die Corona-Schutzvorschriften schon streng, die Lage ernst. „Ich habe eine Mail an die Feuerwehr geschrieben und meine Hilfe angeboten, falls Unterstützungsbedarf besteht.“

Der besteht tatsächlich. Am Wochenende hat Anja Kleinebrahn erstmals auch an seiner Sitzung des Krisenstabes teilgenommen. Bislang arbeitet sie auf ehrenamtlicher Basis mit. Bei ihren Großeltern, die auf der Heimaterde wohnen, hat sie aber vorsichtshalber nicht vorbei geschaut.