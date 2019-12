Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blossey macht seit 1983 Bilder aus der Luft

Hans Blossey hat ein Foto-Volontariat bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Essen absolviert. Als Bildredakteur arbeitete er im gesamten Ruhrgebiet. Ab 1991 war er für zehn Jahre in der Essener Zentral-Redaktion verantwortlicher Fotograf für die Titel- und Reportage-Redaktion mit nationalen und internationalen Themen.

2009 machte sich Blossey selbstständig als journalistischer und gewerblicher Luftbildfotograf und machte so seine Passion zum Mittelpunkt seiner Arbeit. Seit 1983 fliegt er über das Ruhrgebiet und hat so die Strukturveränderungen in der Region aus der Luft dokumentiert.

Unter blossey.eu gibt es über 233.000 NRW-Luftbilder nach Städten und Jahren sortiert, mit Suchfunktion. Hans Blossey hat eine weitere Homepage: luftbild-blossey.de.