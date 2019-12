Mit schönem Blick auf die Stadt: Die Turmbläser vom Bläserchor der Zionskirche spielten am 1. Weihnachtstag auf dem Rathausturm in Mülheim.

Mülheim. Freiluftkonzert auf dem Mülheimer Ratshausturm: Die Turmbläser haben am ersten Weihnachtstag wieder Weihnachtslieder in luftiger Höhe gespielt.

Bläserkonzert: Weihnachtslieder vom Mülheimer Rathausturm

Auch in diesem Jahr haben die Turmbläser vom Bläserchor der Zionskirche am Morgen des ersten Weihnachtstages auf dem Rathausturm ein Konzert gegeben. Zwischen 8.30 und 9 Uhr erklangen weihnachtliche Lieder in luftiger Höhe.

Konzert mit drei Trompeten, einem Tenor- und einem Waldhorn

Drei Trompeten, ein Tenor- und ein Waldhorn intonierten zwischen den illuminierten Tannenbäumen auf der Empore des Rathausturms bekannte Weihnachtslieder. Diese besondere Mülheimer Tradition gibt es seit über 70 Jahren und ist der Ursprung eines alten Brauchs, bei dem die Bläser der Zionskirche in Eppinghofen die alten und kranken Gemeindemitglieder, die nicht zum Weihnachtsgottesdienst kommen können, am ersten Feiertag zu Hause aufsuchen, um ihnen ein Ständchen zu bringen.