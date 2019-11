Mülheim. Ein bewaffneter Räuber überfiel in der Nacht zum Dienstag eine Tankstelle in Mülheim. Die Polizei hofft auf Hinweise auf den maskierten Mann.

Bewaffneter Tankstellen-Räuber entkam in Mülheim samt Beute

Eine Tankstelle an der Aktienstraße ist in der nacht zum Dienstag, kurz nach Mitternacht, von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Der Räuber betrat bewaffnet und maskiert in den Verkaufsraum und verlangte Geld und Zigaretten von der Kassiererin (49). Mit der Beute verließ er die Tankstelle zu Fuß in Richtung Eichenberg.

Fahndung der Polizei mit Hunden und Hubschrauber war erfolglos

Die sofort eingeleitete Fahndung Streifenwagen, Diensthunden und einem Hubschrauber verlief erfolglos. Der gesuchte Räuber soll etwa 20 Jahre alt, schlank und circa 175 cm groß.. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose (mit drei weißen Längsstreifen), einem schwarzem Kapuzenpullover und einer weißen Kunststoffmaske samt schwarzer Sturmhaube darüber. Dazu trug er schwarze Winterhandschuhe mit Schneeflockenmotiv. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, sich unter 0201/829-0 zu melden.