Buntstifte und Scheren für Kindergartenkinder stehen am Donnerstag den 23.08.2018 in einem Kindergarten. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Mülheim. Wer sein Kind ab 2020 in einer Mülheimer Kita betreuen lassen will, muss sich jetzt dafür anmelden. Die Stadt vergibt die Plätze im Januar.

Betreuungsplatz 2020: Mülheimer Eltern müssen jetzt anmelden

Eltern, die ihr Kind ab dem 1. August 2020 in einer Mülheimer Kita betreuen lassen wollen, sollten es bis zum 30. November bei der Stadt anmelden. So sei laut Stadt gewährleistet, dass diese Anmeldung in das Vergabeverfahren der Kindertageseinrichtungen einfließen kann.

Ein Kind kann in mehreren Kitas angemeldet werden, da nicht immer der Wunschplatz garantiert werden kann. Eltern können ihr Kind entweder online (kitaanmeldung.muelheim-ruhr.de/portal) oder in der Einrichtung selbst anmelden. Im Januar 2020 werden die Betreuungsplätze durch die jeweiligen Kindertageseinrichtungen vergeben.

Eltern ohne Kita-Platz sollten sich im Jugendamt melden

Sollte Eltern bis Anfang März 2020 kein Platzangebot in den angemeldeten Kitas gemacht werden können, sollten sie persönlich im Amt für Kinder, Jugend und Schule, Am Rathaus 1, Zimmer B 156 und B 155 vorsprechen. Die Mitarbeiterinnen nehmen die Daten des Kindes auf und unterstützen die Familien bei der Betreuungsplatzsuche. Für Unter-Dreijährige gab es 2019 2198 Betreuungsplätze in Kitas und in der Kindertagespflege, für Über-Dreijährige waren es 4584.