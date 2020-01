Melden konnte Claudia vom Felde zudem, dass die Besucherzahlen in der Zentrale sowie in den Stadtteilbibliotheken steigen, und dass die Ausleihzahlen nicht so sinken wie erwartet. „Sie gehen nicht so zurück wie im Landesmittel.“

Dennoch glaubt sie: „Auf lange Sicht werden bestimmte digitale Medien einfach verschwinden – CDs oder DVDs und auch Computerspiele.“ Erfreulich sei, dass Bücher und Zeitschriften immer noch gut gefragt seien.

Besucherzahlen steigen