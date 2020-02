Balthasar-Neumann-Chor: Workshop mit Mülheimer Singschülern

Gesangskunst auf höchstem Niveau – ein Garant dafür ist der Balthasar-Neumann-Chor, jenes Spitzenensemble mit 30-jähriger Tradition, das Thomas Hengelbrock 1991 in Freiburg gründete, und das am Mittwoch in der Petrikirche zu Gast war: erst einmal „nur“ zu Probenzwecken.

Vier Profisänger und -Sängerinnen nahmen im Rahmen eines Workshops rund 55 Singschüler der Singschule Petri zwischen neun und 18 Jahren unter ihre musikalischen Fittiche – an drei romantischen Chorwerken wurde gefeilt, die am 20. April in der Petrikirche bei einem gemeinsamen Konzert aufgeführt werden.

„Tod und Auferstehung“ lautet der Titel des romantischen Konzertprogramms mit Werken von Franz Liszt, Anton Bruckner, Max Reger und – gemeinsam mit den Mädchen und Jungen der A-Chöre aus der Singschule gesungen – Mendelssohns „Wie lieblich sind die Boten“ aus dem Paulus-Oratorium, die Ostermotette „Ich bin die Auferstehung“ von Albert Becker sowie Josef Rheinbergers hochromantisches „Abendlied“.

Vier Dozenten vom Balthasar-Neumann-Chor

Mit vier separaten Stimmproben haben vier Dozenten aus den Reihen des Balthasar-Neumann-Chors den Probentag, den ein Sponsor ermöglicht hat, mit den Singschülern begonnen: „Es war spannend, neue Sichtweisen und so intensive Probenarbeit zu erleben“, sagten Tilda und Lonny aus dem Sopran, der mit 30 Sängerinnen stark besetzt ist und deren Niveau Dozentin Christine als „sehr gut“ beschrieb.

Aber auch die vier jungen Tenöre und fünf Bässe schätzten die vielen guten Impulse und Anregungen, die die Sänger durch die Arbeit mit den Profis erhielten. Tenor-Dozent Bernd fand es „herrlich“, mit den Teenagern zu singen, die, gerade den Stimmbruch hinter sich, dabei sind, ihre stimmliche Ausrichtung zu suchen. Er lobte das hohe Niveau der stimmlich-musikalischen Vorbereitung und die gute Probenarbeit.

Begegnung zwischen Profis und Mülheimer „Youngsters“

Mülheim Kartenvorverkauf Das Konzert „Tod und Auferstehung“ beginnt am Montag, 20. April, um 20 Uhr in der Petrikirche. Der Kartenvorverkauf geht vom 18. März bis 3. April, jeweils mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr im Petrikirchenhaus, und am 17. April, auch von 16 bis 18 Uhr. Kartenreservierung sind per Mail an vek@kirche-muelheim.de möglich. Die Karten können am 20. April vor dem Konzert von 18.45 Uhr bis 19.15 Uhr im Petrikirchenhaus abgeholt werden. Eintritt: 35/25/15, ermäßigt 18/10 Euro. Weitere Infos: www.musik-in-petri.de.

Die weitere Probe, in der alle vier Stimmen sowie acht Profisänger erstmals zusammenkamen, leitete Kirchenmusikdirektor und Petri-Kantor Gijs Burger selbst: Faszinierend, wie rasant sich ein stimmliches Zueinanderfinden entwickelt und in einer intensiven Stunde aus einem gesungenen Stück ein wunderbar klingendes Werk entsteht…

Am Abend schließlich kamen Balthasar-Neumann-Chor und A-Chöre in der Petrikirche zur Gesamtprobe zusammen: B-N-Chormitglied Ralf Ernst sorgte für weiteren „feinen Schliff“ an Noten, Artikulation oder Dynamik, Gijs Burger begleitete an der Orgel. Das Ende der Probe gab klanglich schon einen Vorgeschmack auf das Konzerterlebnis im April, das ein Benefizkonzert zugunsten der Singschule Petri sein wird – und der Höhepunkt dieser besonderen Begegnung zwischen Profis und „Youngsters“ der Chormusik.