Rosenmontag Autofreie Zone: Jecken sind am Mittag in Mülheim unterwegs

Mülheim. Die 28 Wagen des Mülheimer Rosenmontagszugs stellen sich gegen Mittag an der Kaiserstraße auf. Um 14 Uhr rollt die närrische Karawane los.

Verkleidete Jecken sind schon vereinzelt zu sehen, in der Innenstadt ist es verkehrstechnisch schon ziemlich ruhig für einen Montag. Ab 12 Uhr mittags ist hier autofreie Zone: Auf der Kaiserstraße stellen sich die Wagen auf; ab 14 Uhr rollt der traditionelle Mülheimer Rosenmontagszug durch die Innenstadt.

Der eine oder andere verkleidete Rosenmontagszugbesucher stellt seinen Wagen im Parkhaus ab, das Verkaufsteam von Bäcker Hemmerle im Forum verkauft Berliner und nimmt mit selbst gemachten Kostümen humorvoll die Bonpflicht aufs Korn.

Los geht es mit dem Rosenmontagszug um 14 Uhr an der Innogy Sporthalle, dann rollt die jecke Karawane über die Kaiserstraße, Leineweberstraße, Ruhrstraße, Schollenstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Bahnstraße, Am Löwenhof, Eppinghofer Straße, Leineweberstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Friedrichstraße, Wertgasse und Ruhrstraße entlang. An der Schloßbrücke löste sich der Zug dann so gegen 17 Uhr auf. An der Zugstrecke wird ein Parkverbot eingerichtet.

Familienfreundliche Zone am Mülheimer Rathausmarkt

Die Stadt Mülheim erinnert daran, dass zur Sicherheit aller Besucher rund um den Rosenmontagszug das Mitführen von Gläsern und Glasflaschen sowie von sonstigen Glasbehältnissen – mit und ohne Inhalt – verboten ist.

Für Familien gibt es eine familienfreundliche Zone am Rathausmarkt, wo ab 13 Uhr weder geraucht, noch Alkohol getrunken werden darf. Dort steht auch das Awo-Spielmobil, und es gibt genug Platz, um die Kinderwagen abzustellen.