Mit dem Handy am Ohr das Kind in die Kita bringen – geht gar nicht, finden Erzieherinnen. Mal schnell ein Foto von den Kleinen in der Gruppe machen und im Elternchat hochladen – auch das grenzwertig. Aber Smartphones deswegen gleich ganz in der Kita verbieten? Das wollen bislang nur wenige Mülheimer Einrichtungen. Die meisten setzen vielmehr auf die Einsicht der Eltern.

In Essen hatten bereits einige Träger ein generelles Handyverbot ausgesprochen. Zu häufig kam es vor, dass die Eltern ihre Aufmerksamkeit dem Chat- oder Telefonpartner und nicht ihrem Nachwuchs schenkten. So haben es auch Alexandra Beelen und ihre Kollegen aus der Ev. Kita „Die kleinen Strolche“ in Styrum erlebt.

Wenn niemand zuhört, erzählen Kinder auch nichts mehr

„Viele Eltern haben beim Bringen oder Abholen telefoniert oder Nachrichten auf dem Handy getippt.“ Während die Kinder ihnen an den Ärmeln ziehen, weil sie etwas erzählen wollen, wimmeln Mama oder Papa die Kleinen ab oder „es kommt erst gar keine Reaktion“, berichtet die Kita-Leiterin. „Da haben wir im Team beschlossen, ein Handy-Verbot einzurichten.“

Denn: „Gerade das Abholen des Kindes ist ein wertvoller Moment, in dem sie viel zu erzählen haben.“ Wenn das Kind dann dreimal versucht etwas zu sagen und keiner hört hin, wird es irgendwann gar nichts mehr erzählen, weiß die Pädagogin.

Verbot gilt auch für die Erzieher

Seitdem hängt ein Schild an der Eingangstür, auf dem die Eltern darauf hingewiesen werden, das Telefon in die Tasche zu stecken und dem Kind zuzuhören. „Das wird gut angenommen“, sagt Beelen. In einer freundlichen Ansprache sind die Erzieher zudem auf die Eltern zugegangen und seien dabei auf großes Verständnis gestoßen. Das Verbot gelte übrigens genauso für die Erzieher, auch sie benutzen ihre privaten Telefone nur in Notfällen.

Erschreckend sei es zudem zu sehen, wie die Sprachentwicklung der Kinder unter der Handysucht der Eltern leide. „Das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung“, sagt Alexandra Beelen. „Ich mache den Job seit 30 Jahren und kann sagen, dass der Sprachschatz bei Zweijährigen immer weniger ausgebildet ist.“ Dies sei übrigens keine Frage der Herkunft, sondern betreffe alle Schichten und genauso Kinder aus deutschsprachigen Familien. Die verzögerte Sprachentwicklung habe weitreichende Folgen für die Kinder – wer sich nicht richtig ausdrücken kann, bekommt auch Probleme in der Schule.

Stadt Mülheim will kein Handyverbot aussprechen

Trotz dieser Entwicklung: Die wenigsten Einrichtungen wollen ein generelles Handyverbot ausrufen. „In den 37 städtischen Kitas gibt es kein Verbot“, sagt Ingolf Ferner, beim Amt für Kinder, Jugend und Familie für die Kindertagesstätten zuständig. Aber: „Das Thema ploppt hier natürlich immer wieder auf, denn Handys sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.“

Ein Verbot wäre aber mit Kontrolle und Sanktionen verbunden. „Das ist schwierig für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Erziehern und Eltern“, weiß Ferner. Zudem würden so immer wieder Konflikte entstehen, daher setzt die Stadt auf die persönliche Ansprache und hofft auf das Einsehen der Eltern.

Fotografier-Verbot gilt in nahezu jeder Einrichtung

Ein generelles Handyverbot hält auch Tanja Haberkamp, Leiterin des Ev. Familienzentrums Kunterbunt am Schildberg in Dümpten, für überflüssig. „Wir haben bei uns nicht das Problem, dass die Eltern telefonierend ihre Kinder abholen.“ Jedoch gebe es seit einigen Jahren ein Fotografier-Verbot – seit der neuen Datenschutzverordnung haben dies nahezu alle Kindergärten in der Stadt.

„Im Alltag fällt es uns oft schwer, dieses umzusetzen, gerade auf Veranstaltungen, auf denen die Kinder etwas vorführen, das dann nicht gefilmt werden darf“, sagt Haberkamp. „Aber dafür dokumentieren wir alles selbst und stellen den Eltern die Fotos zur Verfügung.“ Nur so sei sicher gestellt, dass die Bilder der Kinder nicht in Chats oder in sozialen Netzwerken landen.

Auch der Kita-Zweckverband, Träger von 16 Kitas in Mülheim, verzichtet auf ein striktes Handyverbot. „Aber die Eltern sind durch die direkte Ansprache der Fachkräfte sensibilisiert, das Handy in der Kita nicht zu nutzen“, sagt Sprecherin Tanja Fischer. In den Einrichtungen werde das Thema auch gemeinsam mit den Kindern behandelt, etwa „durch den Bau von Handybetten oder beim gemeinsamen Austausch in den Kinderkonferenzen und Morgenkreisen“.