Andy Brings rockt im Autokino am Flughafen Essen/Mülheim

Mülheim Der Mülheimer Musiker und Oberbürgermeisterkandidat Andy Brings zeigt seinen Film im Autokino und spielt im Anschluss ein Konzert auf der Bühne.

Der Musiker und Mülheimer Oberbürgermeisterkandidat von „Die PARTEI“, Andy Brings, kommt am Samstag, 30. Mai, mit seinem Kinofilm „Full Circle – Last Exit Rock'n'Roll“ und seiner Band Double Crash Syndrome ins Autokino am Flughafen Essen/Mülheim.

Der Musiker freut sich, dass sein Film nun Premiere in seiner Heimatstadt feiern kann, nachdem dieser bereits im September 2018 in der Essener Lichtburg angelaufen ist. „Unser Film ist in diesen seltsamen Zeiten des Umbruchs wichtiger denn je, da er sich mit der Suche nach der eigenen, individuellen Wahrheit beschäftigt, und u.a. die Frage stellt: welche Flamme brennt in mir?", so Andy Brings.

Interviewrunde mit Abstandsregeln

Vor der Vorführung werden einige Mitwirkende aus aus dem Film in einer Interviewrunde Rede und Antwort stehen, etwa Tom Angelripper von der Band Sodom und Mülheims Vorzeige-Comedian René Steinberg, die beide im Film mitspielen.

Als „Zugabe“ tritt Brings nach dem Film mit seiner Band auf der Bühne neben der riesigen Leinwand auf, auf der das Konzert auch übertragen wird. Andy Brings: An die Besucher wird das Konzert, genauso wie der Film, über eine UKW-Frequenz direkt ins Autoradio übertragen. Aussteigen und vor die Bühne laufen ist nicht erlaubt, mit Rücksicht auf die Nachbarn ist auch das Hupen verboten.

Tickets sind ab sofort unter www.autokino-ruhr.de erhältlich.