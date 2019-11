Der Bus 134 fährt am Dienstag nach Fahrplan.

Nahverkehr Am 3. Dezember Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr

Mülheim. Die Ruhrbahn rechnet für den 3. Dezember mit Ausfällen auf Bus- und Bahnlinien. Ursache ist eine Betriebsversammlung des Nahverkehrsunternehmens.

Die Ruhrbahn kündigt für den kommenden Dienstag, 3. Dezember, Verzögerungen und Ausfälle im Bus- und Bahnverkehr an. Grund ist eine Betriebsversammlung.

Mit Einschränkungen sei in der Zeit von 8.30 bis ca. 19.30 Uhr zu rechnen, heiß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Welche Linien zu welchen Zeiten konkret betroffen sein werden, lasse sich im Vorfeld „leider nicht planen“.

Einige Linien sollen auf jeden Fall nach Fahrplan fahren

Von den Verzögerungen und Ausfällen nicht betroffen seien in Essen auf jeden Fall folgende Buslinien: SB16, 141 , 143 , 153 , 180 , 190 , 196. In Mülheim seien die Linien 122, 130, 134, 752, 753, 901 und 976 nicht betroffen. Auch die Kundencenter der Ruhrbahn sollen wie gewohnt von 8 bis 18 Uhr geöffnet bleiben. Gleiches gelte für den Messeverkehr sowie den Schülerverkehr.