Aktion Sternsinger

Rund 300.000 Kinder und Jugendliche ziehen in Deutschland in diesen Tagen von Haus zu Haus, um als Sternsinger den Segensspruch an den Haustüren anzubringen.

Die Sternsingeraktion vom Kindermissionswerk und Bund der Deutschen Katholischen Jugend gibt es seit 1959 und sie ist weltweit die größte organisierte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Weitere Informationen auf www.sternsinger.de