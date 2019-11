Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abschiedsvortrag

Am Mittwoch, 20. November, hält der scheidende und nach Bochum wechselnde Leiter des Stadtarchivs, Dr. Kai Rawe, um 19 Uhr im Haus der Stadtgeschichte an der Von-Graefe-Straße 37 seinen Abschiedsvortrag. Unter dem Titel „Wiedersehen macht Freude“ unternimmt Rawe einen Streifzug durch die Mülheimer Geschichte.

Am gleichen Ort und zur gleichen Uhrzeit, beleuchtet der Heidelberger Historiker Prof. Dr. Bernd Braun am Donnerstag, 28. November, das in der NS-Zeit erlittene Schicksal der Familie des sozialdemokratischen Reichskanzlers Hermann Müller.

Alle genannten Veranstaltungen sind eintrittsfrei.