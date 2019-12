Soziales Abschied in Würde bieten

Der Förderverein für Palliative Arbeit Duisburg erfüllt todkranken Menschen ihre Wünsche. Der Mülheimer Dirk Klinkenberg bekam seinen Modellbausatz. Eine andere Palliativpatientin durfte einen ganzen Tag lang betreut die Tiere im Zoo bestaunen. Einem weiteren Patienten finanzierte der gemeinnützige Verein den Umzug mit mehreren Aquarien in eine Parterrewohnung. Mehr Infos unter: www.palliative-arbeit-duisburg.de

Einen Abschied in Würde bieten – dass wollen Pflegerinnen und Pfleger mit Palliative-Care-Ausbidung. Sie kommen in die Wohnung, nehmen Ängste, begleiten, machen Mut, bewahren die Würde der todkranken Menschen, verbessern die Lebensqualität und lindern Schmerzen und andere Symptome soweit das noch geht. Mehrere Pflegedienste bieten diesen besonderen Service. Einer davon ist medidoc in Duisburg.

Im Mülheim leben etwa 300 Palliativpatienten, die von verschiedenen Pflegediensten in ihrem Zuhause betreut werden. Ihnen einen für sie bedeutenden Wunsch zu erfüllen, daran arbeiten Förderverein und Pflegedienste gleichermaßen.