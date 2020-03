Mülheim. Kunden der Ruhrbahn sind verärgert: Fragen nach Kulanzregelungen bei Abo-Tickets bleiben sowohl telefonisch als auch per E-Mail unbeantwortet.

Wer derzeit coronabedingt im Homeoffice arbeitet, spart sich den Weg zur Arbeit und das Auto bleibt vor der Tür. Wer aber normalerweise mit Bus und Bahn zum Arbeitsplatz fährt und im Besitz eines Abo-Tickets ist, zahlt die monatlichen Kosten in der Regel weiter. Viele Kunden der Ruhrbahn fragen sich deshalb, ob es in Zeiten von Corona eine Kulanzregelung des Unternehmens gibt.

Eine Regelung, nach der Abonnenten entweder das Abo des Tickets für einige Zeit aussetzen können oder zumindest die Preisstufe verkleinern können, da das Ticket nur noch für Bahnfahrten im kleinen Radius genutzt wird. Das dachte sich auch eine Mülheimerin, die seit nunmehr einer Woche auf eine Antwort der Ruhrbahn auf ihre E-Mail-Anfrage wartet.

Kundentelefon: Mehr als ein Freizeichen ist nicht zu hören

Davor hatte sie vergeblich versucht, einen persönlichen Ansprechpartner beim Abo- oder Kundenservice zu erreichen. Ruft man bei den auf der Internetseite der Ruhrbahn angegebenen Kundenkontakten an, ist das einzige, was man hört, das Freizeichen. Keine freundliche Computerstimme, die einem erklärt, dass man in der Warteschleife ist, kein Anrufbeantworter mit aktuellen Informationen.

Nur bei der kostenpflichtigen Hotline für Fahrplan- und Tarifauskünfte bekommen Kunden tatsächlich einen Mitarbeiter der Ruhrbahn an die Strippe. Weiterhelfen könnten sie aber nicht, da sie weder Zugang zu den Kundendaten der Abonnenten haben, noch seien sie befugt, in dieser Angelegenheit Auskunft zu geben, heißt es da bei einem Testanruf der Redaktion.

Service-, Kunden- und Pressestelle der Ruhrbahn nicht erreichbar

Man wisse, dass es bei der Ruhrbahn eine Kulanzregelung gebe, dass für die Zeit, in der die Abo-Tickets nicht genutzt werden, den Kunden das Geld erstattet werden solle. Es seien schon viele verärgerte Kunden bei der kostenpflichtigen Hotline gelandet und hätten diese Problematik geschildert, berichtet eine freundliche Mitarbeiterin der Hotline. Sie verstehe auch nicht, was da los sei – und sie zeigte sich verwundert, dass auch auf eine E-Mail keine Antworten auf die Fragen der Kunden komme.

Ihr seien da aber die Hände gebunden und sie könne nur an die Beschwerdestelle verweisen. Doch auch dort: niemand erreichbar. Warum die Service- und Kundenstellen sich mehr oder weniger tot stellen, das wollte auch die Redaktion erfahren. Anrufe bei der Pressestelle des Unternehmens blieben jedoch ebenso ergebnislos. Freizeichen, aber niemand erreichbar.