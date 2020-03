Am Wochenende ist zwischen Mülheim-Dümpten und Mülheim-Styrum in beiden Richtungen nur ein Fahrstreifen frei.

A 40 A40: Engpass in beiden Richtungen am Wochenende bei Mülheim

Mülheim Straßen.NRW sperrt am kommenden Wochenende auf der A40 bei Mülheim den linken Fahrstreifen in beiden Richtungen zwischen Dümpten und Styrum.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr sperrt am kommenden Wochenende auf der A40 bei Mülheim den linken Fahrstreifen in beiden Richtungen. Von Freitag, 20. März, 20 Uhr, bis Montag, 23. März, um 5 Uhr, ist zwischen den Anschlussstellen Mülheim-Dümpten und Mülheim-Styrum in beiden Richtungen nur ein Fahrstreifen frei. In dieser Zeit führt Straßen.NRW dort Sondierungsbohrungen durch.