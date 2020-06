A40: Einschränkungen zwischen Mülheim und Duisburg

Mülheim/Duisburg. Auf der A40 zwischen Mülheim und Duisburg kommt es Donnerstag- und Freitagnacht zu Einschränkungen. Die Fahrbahn muss neu markiert werden.

Zwischen Mülheim und Duisburg markiert Straßen-NRW in beiden Fahrtrichtungen die Fahrbahn neu. Deswegen kommt es von Donnerstag bis Samstag zu Einschränkungen.

In Fahrtrichtung Venlo ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von 20 bis 5 Uhr zwischen Mülheim und Duisburg-Kaiserberg nur ein Fahrstreifen frei. In Richtung Essen wird in der Nacht von Freitag auf Samstag gearbeitet, dort ist ebenfalls von 20 bis 5 Uhr nur ein Fahrstreifen frei.

Einschränkungen auch auf A40 zwischen Essen und Mülheim

Auch zwischen Essen und Mülheim gibt es am Wochenende Einschränkungen: Von Freitag bis Montag führt Straßen-NRW Kernbohrungen zwischen Essen und Duisburg durch, um den Ausbau der A40 zu sondieren. In dieser Zeit ist zwischen Essen-Frohnhausen und Mülheim-Heimaterde nur ein Fahrstreifen frei.