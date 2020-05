Einsatzkräfte der Bundespolizei hatten einen Mülheimer am Donnerstag im Essener Hbf überprüft und festgenommen.

Kriminalität 552 Tage Haft: Bundespolizei nimmt Mülheimer in Essen fest

Mülheim. 552 Tage muss ein 35-jähriger Mülheimer in Haft verbringen. Die Bundespolizei hatte den Mann überprüft, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Bis zum Januar 2022 in Haft: Den Rest des Jahres und das ganze nächste Jahr muss ein 35-jähriger Mann aus Mülheim in einer Haftanstalt verbringen. Einsatzkräfte der Bundespolizei hatten den Mann am Donnerstag im Essener Hbf überprüft und festgestellt, dass gegen den 35-Jährigen gleich zwei Haftbefehle vorlagen.

Wegen Diebstahls mit Waffen war der Mann vom Amtsgericht in Koblenz zu einer Haftstrafe von 552 Tagen verurteilt worden. Das Amtsgericht in Essen hatte ihn zudem wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 700 Euro oder 70 Tage Haft verurteilt. Der Mülheimer wurde er festgenommen und zur Wache gebracht. Nachdem der drogenabhängige Mann dort von einem Arzt untersucht wurde, brachten ihn Bundespolizisten anschließend in die Essener Justizvollzugsanstalt (JVA).