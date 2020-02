29 Mülheimer Sirenen heulen am kommenden Donnerstag

Auch in Mülheim heulen am kommenden Donnerstag die Sirenen.

Mülheim. Auch die Mülheimer Sirenen heulen am kommenden Donnerstagmorgen zum NRW-Probealarm. Die Stadt hat zur Information ein Bürgertelefon geschaltet.

Anlässlich einer landesweiten Sirenenprobe am kommenden am Donnerstag, 5. März, in Nordrhein-Westfalen werden auch die in Mülheim bisher installierten Sirenen überprüft. Dazu wird durch die Leitstelle der Feuerwehr um 10 Uhr ein Probealarm ausgelöst.

29 der 37 geplanten Sirenen auf Mülheimer Stadtgebiet sind betriebsbereit und werden probeweise heulen. Dieser Probealarm ist eine Kombination aus den Tönen Entwarnung – Warnung – Entwarnung, so die Feuerwehr. Der Alarm beginnt mit dem einminütigen Dauerton für „Entwarnung“. Nach einer Pause von fünf Minuten folgt der einminütige auf- und abschwellende Heulton für die Warnung – „Gefahr“. Nach weiteren fünf Minuten Pause wird der Alarm mit dem einminütigen Dauerton für „Entwarnung“ beendet.

Feuerwehr Mülheim rechnet mit Anrufen besorgter Bürger

Die Leitstelle der Feuerwehr rechnet am kommenden Donnerstagmorgen mit einem erhöhten Anrufaufkommen aus der Bürgerschaft. Für weitere Informationen wird zudem ein Bürgertelefon freigeschaltet unter der Nummer 455 22.

Die 37 Sirenenstandorte in Mülheim verteilen sich auf private- und auch auf städtische Gebäude. Die Auslösung erfolgt durch die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim. Hierbei können einzelne Sirenen, aber auch einzelne Sirenengruppen zur Warnung der Bevölkerung ausgelöst werden. Zusätzlich wird die Warnapp „NINA" zur vorsorglichen Warnung um 9.30 Uhr durch die Feuerwehr ausgelöst. Diese kostenlose App kann in den gängigen Stores kostenfrei heruntergeladen werden, das empfiehlt die Feuerwehr.