Wie man sieben Wochen im Kreis Wesel Klimaschutz leben kann

Eine Woche plastikarm einkaufen, in der nächsten Woche ein überflüssiges Elektrogerät im Haushalt abschaffen, um Energie zu sparen und in einer anderen für Strecken unter drei Kilometern das Auto stehen lassen – mit der Klimafasten-Broschüre wollen das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel und der Gemeindedienst für Mission und Ökumene der Evangelischen Kirche im Rheinland dazu einladen, die sieben Wochen der Passionszeit, also von Aschermittwoch bis Ostersonntag, bewusster zu gestalten.

Jede Woche steht unter einem anderen Thema: vom ökologischen Fußabdruck über die Nutzung von IT-Geräten bis zur Lebensmittelrettung. „Seit vielen Jahren sind Kirchen und Kommunen besonders in der Fastenzeit miteinander verbunden“, betont Neukirchen-Vluyns Bürgermeister Harald Lenßen. Die evangelische Kirchengemeinde Vluyn kooperiert mit der Stadt. Wer möchte, kann sich in einer Gruppe mit Klimafastenden austauschen.

Zum ersten Mal schließen sich alle Kommunen des Kreises für die Kampagne zusammen

Das erste Treffen findet am Dienstag, 10. März, 19 Uhr, im Gemeindesaal der Kirchengemeinde, Pastoratstraße 23, statt. Anmeldungen sind bei Pfarrerin Juliane Kollmann-Rusch (02845/298 14 12) oder der Agendabeauftragten der Stadt, Marion May-Hacker (02845/ 391 255) erforderlich. Gemeinsam mit der Agendabeauftragten und den Klimaschutzmanagern Stephan Baur (Neukirchen-Vluyn), Jens Harnack (Rheinberg) und Christopher Tittmann (Sonsbeck) stellte Lenßen das Programm der linksrheinischen Kommunen des „Frühling des nachhaltigen Konsums“ vor.

Zum ersten Mal schließen sich alle Kommunen des Kreises sowie der Gemeindedienst für diese Kampagne zusammen. Vom 26. Februar bis zum 29. Juni gibt es in allen Städten, Gemeinden und Kirchen Aktionen, Veranstaltungen und Angebote, die zu mehr Nachhaltigkeit und anderem Konsum inspirieren sollen. „Ein Austausch ist eine gute Möglichkeit, gemeinsam neue Lösungswege für den Klimaschutz zu finden“, erklärt Jens Harnack.

Klimafasten ist ein Teil des Gesamtkonzeptes

Klimafasten, Earth Hour und das Stadtradeln bilden den Rahmen der Kampagne. Am Samstag, 28. März, findet zum 14. Mal die Earth Hour statt, in Neukirchen-Vluyn etwa werden ab 20.30 Uhr Trox, Rathaus und die Halde Norddeutschland für eine Stunde verdunkelt. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf Klimawandel und des Artensterben zu lenken.

Das letzte große gemeinsame Projekt ist das Stadtradeln in elf Kommunen vom 3. bis 23. Mai. In Rheinberg erwartet die Teilnehmer einer Sternfahrt ein plastikfreies Picknick mit Rahmenprogramm für die Familie. Startzeiten und Abfahrtsorte werden noch veröffentlicht.

„Die Besucher sollen kompakt sehen, welche Gruppen in der Region etwas zur Nachhaltigkeit machen“, so Harnack. Auch in den anderen Kommunen werden eigene Veranstaltungen geplant und rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Broschüre zum Klimafasten liegt ab Mitte Februar in den Rathäusern der Kommunen sowie in den Kirchengemeinden aus. Das Veranstaltungsprogramm ist auch online unter www.kreis-wesel.de/de/themen/klimabuendnis-der-kommunen-im-kreis-wesel/ abrufbar.