Spaß für Spende – so lautete am Samstagabend das Motto im Bollwerk. Der ambulante Jugendhilfe-Träger Systemische Hilfen Niederrhein (SHN) lud zum Benefizkonzert. Seit zehn Jahre gibt es die SHN, die ihren Sitz in Kapellen hat. Erziehungsstellen, ambulante Jugendhilfe, schulische Maßnahmen und Freizeitgestaltungen werden von den SHN realisiert und pädagogisch betreut. 218 Mitarbeiter arbeiten bei der SHN.

„Wir helfen Kindern in Moers und Umgebung jeden Tag professionell“, erklärte die SHN-Gesellschafterin Ruth Scheuvens. „Was im Ehrenamt in unserer Stadt von vielen Menschen in der Freizeit geleistet wird, ist großartig.“ Scheuvens und ihr Lebensgefährte Stephan Köster erfüllten sich 2019 einen Herzenswunsch: Sie vereinten Musikliebe und guten Zweck. Das erste Benefizkonzert im Bollwerk kam hervorragend an: „Gut 220 Besucher standen letztes Jahr auf der Gästeliste“, erinnerte sich Scheuvens. 5800 Euro Spenden konnten eingesammelt werden. Die Spenden kamen der Moerser Musikschule zugute.

Das Geld aus dem Benefizkonzert geht an Klartext für Kinder und die Klinikclowns

Weil die Benefizpremiere so gut ankam, entschied sich die SHN für eine Fortsetzung. Dieses Jahr war die Veranstaltung ausgebucht. Die Gästeliste war voll. Moerser Projekte, die sich für Kinder und Jugendliche engagieren, wurden unterstützt. „Mit den Klinikclowns des Krankenhauses Bethanien und dem Verein ‘Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut!’ haben wir zwei Einrichtungen ausgesucht, die uns besonders am Herzen liegen“, erklärte Scheuvens.

Das Geld wird dringend benötigt: Ein Klinikclown kostet jährlich rund 28.000 Euro. Der NRW-weit tätige Verein Clownsvisite schickt die beiden Moerser Klinikclowns. Sie zaubern erkrankten Kindern und Jugendlichen mit bunten Kostümen und gebastelten Luftballons ein Lächeln aufs Gesicht.

Der Klartext-Verein benötigt Spendengeld für die mobile Kindertafel. Im umgebauten Bus werden Kinder mit warmem Essen versorgt. Zudem werden Fußball- und Boxcamps für vom Jugendamt ausgewählte Kinder veranstaltet. „Klartext gibt es seit zwölf Jahren. Heute kann es keine bessere Botschaft geben: Lasst uns benachteiligten Kindern in unserer Nachbarschaft helfen“, sagte Klartext-Geschäftsführer Michael Passon.

Dann betrat Moerser Singer-Songwriter Noah Warwel die Bühne. Mit seinem gefühlvollen Stimmsound, selbst geschrieben Songs und klangklarem Spiel an seiner Gitarre begeisterte Warwel das Publikum. Holodeck war die Band des Abends, die bereits bei der Premiere des Benefizkonzerts im Vorjahr zu hören war. Stephan Köster, der zweite SHN-Gesellschafter, spielte Gitarre. Wie gewohnt gab’s Rock-Cover auf die Ohren. Vier Stunden lang rockte Holodeck mit dem bestgelaunten Publikum die Bollwerk-Halle und bewies: Spaß und Spende passen hervorragend zusammen.