Waffenschein: Rechtsextreme protestieren gegen Bürgermeister

Weil der Bürgermeister von Kamp-Lintfort, Christoph Landscheidt (SPD), nach Drohungen gegen Lokalpolitiker eine Waffe tragen möchte, haben Rechtsextreme zu einer Demonstration aufgerufen. 20 bis 30 Menschen seien für die Kundgebung am Samstag vor dem Rathaus der niederrheinischen Stadt angemeldet, sagte ein Sprecher der zuständigen Kreispolizeibehörde Wesel am Freitag.

In dem Protestaufruf der rechtsextremen Kleinpartei „Die Rechte“ wird Landscheidt namentlich genannt. Der Fall des rheinischen Bürgermeisters und sein Bestreben nach, einen großen Waffenschein zu erhalten, waren zuvor nur anonymisiert bekanntgeworden. Der SPD-Politiker äußerte sich zunächst nicht.

Bürgermeister klagt auf Erteilung eines großen Waffenscheins

Die Rechtsextremen protestieren laut Ankündigung dagegen, dass Landscheidt auf Erteilung eines großen Waffenscheins klagt, weil er sich von Vertretern der Partei bedroht fühle. Mit dem Waffenschein wäre es ihm unter anderem erlaubt, Schusswaffen zu tragen. Die Polizeibehörde hatte sein Bestreben abgelehnt.

Das zuständige Verwaltungsgericht Düsseldorf schreibt zum Verhandlungstermin am 21. Januar: „Der Bürgermeister einer Gemeinde begehrt die Erlaubnis zum Erwerb, Besitz und zum Führen von Waffen wegen einer besonderen Gefährdungslage.“

Kamp-Lintforts Bürgermeister fühlte sich bedroht

In einer persönlichen Erklärung äußerte sich Kamp-Lintforts Bürgermeister am Freitagmittag. Er respektiere das Gewaltmonopol des Staates. Doch habe es genug Fälle gegeben, in denen die Polizei nicht rechtzeitig Schutz bieten konnte: „Aufgrund zahlreicher Erfahrungen, Vorfälle und Gefährdungssituationen in der jüngsten Vergangenheit hat es allerdings konkrete Situationen in meinem privaten und beruflichen Umfeld gegeben, in denen polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erreichbar gewesen wäre und auch in Zukunft nicht erreichbar sein würde.“

Der Bürgermeister fühlt sich weiterhin selbst gefährdet. „Fakt ist, dass ich seit dem Europa-Wahlkampf im Mai des Jahres, bei dem ich volksverhetzende Plakate habe abhängen lassen, massiv aus der rechten Szene bedroht werde.“ Um sich und seine Familie in Notwehrsituationen zu schützen, habe er einen Waffenschein beantragt. „Dieses Recht ist speziell für Hoheitsträger im Gesetz vorgesehen.“

Ibrahim Yetim: Dürfen uns nicht von Rechten einschüchtern lassen

Am Freitag äußerte sich auch der integrationspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Ibrahim Yetim: „Die Rechten werden immer aggressiver. Der Mord an Walter Lübcke hat gezeigt, welche Gefahr von Rechtsextremisten in Deutschland ausgeht“, schreibt Yetim in einer Pressemitteilung. Insbesondere bei Kommunalpolitikern wachse die Sorge, ob ein ausreichender Schutz für die eigene Person und die Familie vorhanden sei. „Ich bin jedoch überzeugt, dass wir uns davon nicht einschüchtern lassen dürfen, sondern als Gesellschaft Tag für Tag zeigen müssen, dass die Feinde der Demokratie bei uns nicht willkommen sind!“

Der Bürgermeister Altenas, Andreas Hollstein (CDU), hatte die Selbstbewaffnung abgelehnt. Er überlebte einen Messerangriff 2017 schwer verletzt. In den vergangenen Jahren wurden mehrfach Amtsträger verletzt oder getötet: Neben Hollstein wurde auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) angegriffen. In Hessen wurde 2019 der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen. (red. mit epd)