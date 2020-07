Einbruch Unbekannter Täter will in Gaststätte in Moers einbrechen

Moers. Am frühen Freitagmorgen ist in einer Gaststätte in Moers der Alarm ausgelöst worden. Die Polizei sucht nun den bisher unbekannten Täter.

Am frühen Freitagmorgen hat ein bisher unbekannter Täter versucht, in eine Gaststätte in Moers einzubrechen. Gegen 3.45 Uhr löste ein Einbrecher nach Polizeiangaben an einer Gaststätte an der Lintforter Straße Alarm aus, als er ein Fenster aufhebelte.

Der Unbekannte flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.