Überfall in Moers: Täter bedroht Frau mit einem Messer

Moers. In der Stadtmitte von Moers hat ein Mann ein Geschäft überfallen. Doch er hatte offenbar nicht mit der Reaktion der Verkäuferin gerechnet.

In Moers ist es am Dienstag zu einem versuchten Raubüberfall in einem Geschäft in der Stadtmitte gekommen. Wie die Polizei berichtet, bedrohte am frühen Nachmittag ein Unbekannter eine 57-jährige Moerserin in deren Geschäft am Neuen Wall mit einem Messer. Er forderte die Tageseinnahmen, hatte aber offenbar nicht mit der couragierten Reaktion der Frau gerechnet.

Sie rief laut um Hilfe, woraufhin der Täter ohne Beute flüchtete. Die Polizei lieferte diese Täterbeschreibung: 185 – 190 cm groß, ca. 40 Jahre alt, schlanke Figur, braune, kurze Haare; blaue Jeans, schwarze Jacke und ein grünes T-Shirt. Insgesamt wirkte der Räuber ungepflegt und roch nach Rauch. Er trug einen handelsüblichen Mund-Nasenschutz („OP-Maske“) in blau/grün. Hinweise: 02841 / 1710.