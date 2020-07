Trotz Corona: Das bieten die Freibäder in Moers und Umgebung

Moers. In Moers können sich Besucher trotz Corona im Solimare und im Bettenkamper Meer abkühlen. In Kamp-Lintfort lockt das Panoramabad Pappelsee.

Auch in Zeiten von Corona gibt es in den Sommerferien wohl kaum eine schönere Beschäftigung, als sich ins kühle Nass zu stürzen und einen Tag am Wasser zu verbringen. Dazu gibt es am linken Niederrhein viele Möglichkeiten. In Moers laden das Solimare und das Bettenkamper Meer zum Baden ein, in Kamp-Lintfort das Panoramabad Pappelsee. Das Freizeitbad in Neukirchen-Vluyn ist derzeit noch geschlossen, soll aber noch im August öffnen. In unserer großen Übersicht werfen wir einen Blick auf die Besonderheiten der Bäder, auf gastronomische Angebote und auch darauf, wie derzeit die Corona-Regeln vor Ort aussehen.