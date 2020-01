Stadt Neukirchen-Vluyn berechnet Kosten für PV-Anlage

Die Verwaltung hat jetzt berechnet, was es ungefähr kosten würde, auf der neuen geplanten Turnhalle an der Jahnstraße eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Zuzüglich der Mehrwertsteuer ist nach den Angaben in einer Drucksache für den Ausschuss für Bauen, Grünflächen und Umwelt von Kosten in Höhe von rund 166.000 Euro brutto für eine solche Anlage auf dem Dach der Turnhalle auszugehen.

Eine Einbettung in das Gründach sei möglich; es sei nur das Hallendach berücksichtigt worden, da „dort die Sonneneinstrahlung am ungestörtesten“ sei, heißt es.

Im vergangenen November hatte der Fachausschuss den Ausbaubeschluss für die Sportstätte auf der Fläche neben der Grundschule gefasst. Im Zuge dessen hatte das Gremium die Verwaltung beauftragt, die Kosten für die PV-Anlage zu berechnen. Dargestellt sind 306 Module, mit denen laut Stadtangaben eine Ausbeute von 99,45 KW zu erzielen ist. Wie es weiter heißt, wird mit einer reinen Einspeisung ins Netz kalkuliert.

Eine Förderung ist derzeit nicht möglich, man könnte aber günstige Kredite in Anspruch nehmen. Mit dem Bau der Turnhalle soll im April 2020 begonnen werden. Die Baukosten – ohne die besagte PV-Anlage – belaufen sich auf rund 3,6 Millionen Euro und damit knapp 500.000 Euro mehr als ursprünglich geplant. Mit der Fertigstellung der Halle wird Mitte 2021 gerechnet.

Der Fachausschuss tagt am Mittwoch, 5. Februar, um 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses.