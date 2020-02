In Moers hat eine Frau Giftköder entdeckt (Symbolbild).

Giftköder Frau in Moers entdeckt Giftköder am Waldsee – Stadt warnt

Moers. Im Süden von Moers macht eine Frau einen schlimmen Fund. Jetzt warnt die Stadt Hundebesitzer in diesem Bereich – und wird selbst aktiv.

Eine Hundehalterin hat am Waldsee (Römerstraße) im Süden von Moers einen Giftköder gefunden. Das teilte die Presseabteilung der Stadt am Mittwoch mit. Die Stadt Moers bittet deshalb aller Halterinnen und Halter von Hunden um besondere Vorsicht, wenn sie mit ihren Tieren in dem Bereich unterwegs sind.

Die Außendienstmitarbeiter des Fachdienstes Ordnung führen dort stichprobenartig Kontrollen durch. Auch die Polizei ist informiert, heißt es in der Mitteilung der Stadt.