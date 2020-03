„Gesucht wird ein braves ev. Dienstmädchen. Gute Behandlung und Entlohnung werden zugesichert.“ Diese Annonce in einer Oktober-Ausgabe der „Dorf-Chronik/Grafschafter“ aus dem Jahr 1899 ist auch heute noch im Original im Moerser Stadtarchiv nachzulesen. Ebenso wie fast sämtliche der seit 1848 in Moers erschienenen Tageszeitungen.

Wie umfangreich die Bestände tatsächlich sind, davon konnten sich am Samstag Besucherinnen und Besucher selbst ein Bild machen. Die zum bundesweiten „Tags der Archive“ angebotenen Rundgänge führten auch in die Magazinräume, die sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind: „Zudem zeigen wir eine Ausstellung historischer Unterlagen, Archivkino und beraten zur Familienforschung und zur allgemeinen Benutzung der Bestände“, erläuterte Stadtarchivarin Daniela Gillner, die mit ihrem Team ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt hatte.

Auch die NRZ ist im Moerser Stadtarchiv enthalten, sie zählt zu den nichtamtlichen Dokumenten. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Auch sonst bietet das Stadtarchiv im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum an der Wilhelm-Schroeder-Straße auf über 700 Quadratmetern einen ebenso tiefen wie spannenden Blick in die Moerser Geschichte. Schließlich gehört die Aufbewahrung und Bereitstellung von archivwürdigen Unterlagen, also all jener historischer und gesellschaftlicher Dokumente von bleibendem Wert, zu seinen Kernaufgaben.

Aus mehr als vier Jahrhunderten stammen die zahlreichen historischen Quellen zur bewegten Geschichte der alten Grafenstadt. Das älteste erhaltene Dokument ist übrigens eine städtische Rechnung aus dem Jahr 1609. Vorher hatte der große Stadtbrand das meiste vernichtet.

„So groß und vielseitig hatten wir uns das nicht vorgestellt“, staunten zwei Besucherinnen angesichts von rund 15.000 Bildern und Karten sowie der langen Aktenreihen der seit 1846 archivierten Ratsprotokolle und des seit 1798 amtlich geführten Standesamtsregisters. Die Daten etlicher kopierter Kirchenbücher gehen sogar noch über 100 Jahre weiter zurück: „Diese Akten enthalten ganz wichtige Dokumente, die schon manchem Besucher sehr bei seiner Ahnenforschung geholfen haben“, berichtete Archivführer Rainer Maas.

Dank moderner Technik können Originale geschont werden

Zum Glück sei das meiste davon bereits digitalisiert worden, so dass die kostbaren Originaldokumente geschont würden. „Die Geschichte meiner Familie interessiert mich sehr“, bestätigte auch Tanja Wilke, die zwar in Moers wohnt, aber aus Neukirchen-Vluyn stammt und deshalb im Moerser Archiv wohl nicht fündig wird. Zwar stammen die meisten Unterlagen in den Beständen aus städtischen Quellen, doch es gibt auch viele nichtamtliche Bild-, Ton- und Text-Dokumente.

Hierzu zählen Plakate und Zeitungen ebenso wie Nachlässe und Sammlungen von Privatpersonen, Vereinen und Institutionen: „Wir sammeln das zwar nicht aktiv, aber wenn uns zum Beispiel Unternehmen ihr Firmenarchiv anbieten würden, sagen wir auch nicht nein“, betonte Gillner. Priorität habe zunächst aber die Digitalisierung der Bestände, um die unersetzlichen Dokumente langfristig zu sichern.

Das Moerser Stadtarchiv kann von jedem grundsätzlich kostenfrei eingesehen und genutzt werden. Geöffnet ist es dienstags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr, donnerstags auch von 14 bis 17 Uhr.