Wie gut, dass Gertrud Sperveslage noch Sütterlin lesen und übersetzen kann. So konnte die 86-jährige Moerserin ihrer Enkelin, der Autorin Alexandra Gaida-Steingaß, auch bei ihrem neuesten Buchprojekt helfen. Das dreht sich um einen Vorfahren der beiden, der Ende des 19. Jahrhunderts über die Alpen wanderte.

Es war der 20. August 1897, als sich der Deutsche Rudolf Reichenbach im schweizerischen Bern von seinen Schwestern und Brüdern der Edelweiß-Loge verabschiedete, um eine lange Wanderung über die Alpen bis nach Oberitalien und Südfrankreich anzutreten. Er hatte drei Jahre als Korrektor bei einem Berner Verlag gearbeitet. In einer Zeit, geprägt von den Idealen der Romantik, neu aufkommender Naturbegeisterung und gerade erwachender Wandervogelbewegung zog es den 26-jährigen Ostholsteiner von der Schweiz aus in die Ferne. Das Abenteuer lockte.

Rudolf Reichenbach Foto: Archiv

Als Mann der Schrift notierte der Reisende täglich seine Erlebnisse. Genau dies faszinierte rund 120 Jahre später seine Nachfahren, Ururenkelin Alexandra Gaida-Steingaß und ihre Großmutter Gertrud Sperveslage. Und so brachte Alexandra Gaida-Steingaß jetzt das Büchlein der Wanderung ihres Ururgroßvaters heraus: „Er hat bei Schilderungen von Szenen seiner Wanderungen im Familienkreis später oft von den Rosenblüten seines Lebens gesprochen“, berichtet die Verfasserin. So sei schnell auch der Titel für das Buch entstanden.

Mit Nagelschuhen, dickem Rucksack und Fernglas macht Rudolf Reichenbach sich auf seine große Wanderung. Er überquert die Alpen auf den alten Passstraßen und -wegen. Wobei er sich immer wieder an der grandiosen Landschaft und den majestätischen Gipfeln ergötzen kann. Da geht es über frische grüne Weiden in einem Regenguss zur Sennerhütte hinauf, wo der Wanderer sich an ein paar Gläsern Milch labt – und sich über den Preis von 25 Centimes (statt zehn Centimes in Bern) beklagt.

Wenn der Mont Blanc den Wandersmann grüßt

Oft überkommt den Leser ein Schmunzeln, wenn’s im Tagebuch ans Bezahlen geht. So manches Mal ist der 26-Jährige der Ansicht, dass man als Reisender ganz schön geschröpft werde, vor allem in Italien. Trotz allem schwärmt er von der hehren Schöpfungspracht der majestätischen Gipfel, beispielsweise wenn der Mont Blanc den Wandersmann grüßt. Behandelt werden auch Gotthard, Göschenen oder der Vierwaldstätter See...

Erwähnung findet daneben das „Livinental“ (Valle Leventina), durch das damals die alte Gotthardstraße führte. Eindruck hinterließen zudem die typischen Kirchen an der tessinischen Riviera, wo es vierkantige hohe Türme mit kurzen Dachhelmen gibt. Lugano, ein einziger üppiger Garten, überzeugt mit südländischer Vegetation (Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn…).

20 Franken – das ist damals viel Geld für einen Wirt

Ein Lächeln zaubern dem Leser auch die Schilderungen angesichts der mangelnden Sauberkeit der Gasthöfe auf der italienischen Seite der Alpen ins Gesicht. In der jüngsten Nacht sei er den Flöhen zum Opfer gefallen, heißt die Notiz dazu. Und: Federbetten gebe es nicht, nur dicke, gestopfte Wolldecken. Ein Wirt ist über die Maßen erstaunt, als Rudolf Reichenbach mit einem 20-Franken-Stück bezahlen will.

Der Mann habe in dieser ärmlichen Gegend so etwas wohl noch nie gesehen. Pavia, Parma, Carrara und Genua (um nur einige zu nennen), „ein köstlicher Himmelsstrich“ sei die Riviera – ein wenig beneidet vom Leser, denn der junge Wanderer bekommt offensichtlich weit mehr zu sehen als der Pauschaltourist von heute. Meereswellenrauschen, funkelnder Sternenhimmel, die prächtigen Anlagen von Savona… Ja selbst der Nepp mit den „überhöhten Quartierkosten falscher Weiber“ kann ihm das alles nicht vermiesen.

Ende Oktober 1897 ist der Korrektor Rudolf Reichenbach wieder daheim bei seinen Lieben in Ostholstein. Die Aufzeichnungen aus Südfrankreich fehlten leider, wie seine Ururenkelin Alexandra Gaida-Steingaß bekundet. Überliefert sei jedoch, dass der Mann, dessen Nachkommen später unter anderem in Moers und Düsseldorf lebten, bis ans Ende seiner Tage von seiner großen Reise zehrte, den Rosenblüten seines Lebens.

Die „Rosenblüten meines Lebens“ seien ein Familienprojekt, sagt Alexandra Gaida-Steingaß, an dem auch Großonkel Rudolf Reichenbach mitgewirkt habe. Sie sind im Verlag Accepta Kommunikation erschienen und bereits das zweite Buch von Alexandra Gaida-Steingaß, die heute in einem Ort nahe Stuttgart lebt.