Schwerer Verkehrsunfall in Moers – Straßen gesperrt

Moers. Nach einem schweren Unfall in Moers soll ein Rettungshubschrauber landen. Die Unfallursache ist noch ungeklärt. Straßen sind zurzeit gesperrt.

In Moers hat sich am Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, sind im Bereich Kranichstraße/Krefelder Straße ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen, es wird von mindestens einer schwer verletzten Person berichtet. Ein Rettungshubschrauber ist angefordert und soll in Kürze landen. Wie es zu dem Unfall kam, ist zurzeit noch nicht klar.

Nach Angaben der Polizei soll in Kürze ein Rettungshubschrauber landen. Die Krefelder Straße ist in Höhe der Arnulfstraße gesperrt, die Venloer Straße Richtung Innenstadt.